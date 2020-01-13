الملك سلمان يعزي في وفاة السلطان قابوس

المواطن - الرياض

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يقدم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد#الإخبارية pic.twitter.com/UJjAcrOBDJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2020

وكان خادم الحرمين الشريفين وصل اليوم إلى سلطنة عُمان ، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد – رحمه الله- .

وفور وصوله توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مقر العزاء حيث كان في استقباله – أيده الله – لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

كما كان في استقباله، صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وأصحاب السمو أفراد الأسرة الحاكمة وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.



وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه لجلالته ولأصحاب السمو والشعب العماني الشقيق في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد – رحمه الله -، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما، عبر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.

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