المملكة تستضيف الفورمولا 1 في هذا الموعد

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أكد تقرير صادر عن الديلي ميل، أن المملكة ستستضيف سباق الفورمولا 1 F1، ومن المرجح أن تُعقد الفعالية في عام 2021 في شوارع جدة، بينما يتم بناء مسار دائم مخصص لعام 2022.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية، رجحت أن يصبح سباق الفورمولا في المملكة واقعًا ملموسًا بحلول 2021؛ نظرًا لأن جدول السباقات من المتوقع أن يتم توسيعه إلى 22 سباقًا وهو رقم قياسي في 2020.

وكان مسؤولو فورمولا 1 أجروا مباحثات مع الكثير من الدول حول العالم التي ترغب في الاستضافة حتى وقع الاختيار على المملكة.

وأشارت التقارير إلى أن المملكة حريصة على استضافة سباق الجائزة الكبرى كجزء من خطة الرؤية 2030، التي تطمح لتنويع مصادر الإيرادات وتشجيع السياحة الدولية.

وقال موقع فورمولا 1 إن متحدثًا باسم حلبة البحرين الدولية رحب بالأنباء قائلًا: منذ أول سباق لنا في عام 2004، كان هدفنا هو تطوير قاعدة المعجبين في رياضة السيارات في المنطقة؛ لذلك نرحب بالفعاليات التي تدعم هذا النمو ونعتقد أن السباق في المملكة سيكون أمرًا مذهلًا.

ومع المملكة، يمكن أن يُقام سباق في مدينة ماجيك سيتي بولاية فلوريدا في عام 2021، مما يحتمل أن يعزز التقويم الرياضي إلى 24 حدثًا.

تابعنا على تواصل معنا على