المملكة تطور نظامًا جديدًا لمكافحة هجمات الطائرات دون طيار

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) على إنشاء نظام جديد مضاد لهجمات الطائرات دون طيار؛ لمواجهة التهديدات المحتملة وحماية البنية التحتية الحيوية والقواعد العسكرية المحلية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI أندرياس شوير لـ مجلة ديفينز نيوز المختصة بأخبار الدفاع، إن النظام الجديد قيد التطوير مع شركاء دوليين،وهو في مرحلة الاختبار، ويتوقع أن يتم تطبيقه على المدى القريب.

وتابع أن النظام سيضم خيارين، القتل اللطيف والقتل الصعب؛ لمواجهة جميع أنواع الطائرات دون طيار من الطائرات الصغيرة جدًا حتى التهديدات العسكرية المحترفة، علاوة على ذلك، يشتمل النظام على الرادارات ومحطات القيادة والتحكم وقدرة الشبكات المتقدمة.

وتابع: نحن نختبر مدى فعالية جميع الحلول لمختلف التطبيقات الممكنة، سواء من الدفاع عن الحدود أو مطار مدني أو مساجد أو ملعب كرة القدم في وسط المدينة أو موقعًا عسكريًا بالخارج.

وأكد شوير أن النظام سيكون متاحًا للتصدير.

ويُذكر أن الجيش الأمريكي يعمل على تطوير سلاح يسقط الطائرات دون طيار (الدرون) ويهاجم صواريخ كروز، وهو ما تم استخدامه في الهجوم الإرهابي في 14 سبتمبر 2019 على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لـ أرامكو.

وكان وثق مقطع فيديو، طائرة F-16، تطلق صاروخًا صغيرًا من قاذفة أسفل هيكل الطائرة ونجح بتدمير طائرة درون على ارتفاع منخفض، كما أسقطت صاروخ كروز، المستخدم عادةً في الضربات الجوية-الأرضية.

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