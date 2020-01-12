المنتخب السعودي وصيفًا بعد فوز سوريا على اليابان

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب السوري الأولمبي من تحقيق فوز مهم اليوم الأحد على حساب المنتخب الياباني بثنائية لهدف ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند.

وتقدم المنتخب السوري سريعًا عبر اللاعب عبدالرحمن بركات بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعند حلول الدقيقة الثلاثين، نجح المنتخب الياباني في إدراك التعادل عبر اللاعب يوكي سوما.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين سوريا واليابان بهدف لكل منتخب.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب سوريا في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب علاء الدين دالي بالدقيقة الثامنة والثمانين ليقتنص المنتخب السوري ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.

وصعد المنتخب السوري بعد الفوز للمركز الأول في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، بينما جاء المنتخب السعودي ثانيًا بنفس الرصيد أربع نقاط، وحل المنتخب القطري ثالثًا برصيد نقطتين، بينما يتذيل منتخب اليابان الترتيب برصيد صفر من النقاط.

وسيخوض المنتخب السعودي الأولمبي ثالث مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، ضد المنتخب السوري يوم الأربعاء المقبل.

تابعنا على تواصل معنا على