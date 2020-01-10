المنتخب السعودي يكشف تفاصيل إصابة الحمدان
تعرض لها خلال مباراة اليابان

المنتخب السعودي يكشف تفاصيل إصابة الحمدان

2020/01/10
الساعة 4:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف المنتخب السعودي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الأخضر، عبدالله الحمدان خلال مباراة اليابان ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأوضحت الفحوصات الطبية لمهاجم الأخضر عبدالله الحمدان تعرضه لالتواء طفيف في مفصل الكاحل الأيمن، وذلك حسبما أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، اليوم الجمعة.

ولعب المنتخب السعودي الأولمبي نظيره الياباني بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما أيمن الخليف وعبدالرحمن غريب.

وتصدر المنتخب السعودي الأولمبي ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 3 نقاط، ثم سوريا وقطر برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب اليابان الترتيب.

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