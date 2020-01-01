“المواطن” تتجول في بوليفارد الرياض.. ارتفاع عدد الزوار بعد أعمال التطوير

المواطن - شرف الروقي - تصوير : عبدالإله الخيبري

شهدت منطقة الرياض بوليفارد إقبالًا كبيرًا، مساء اليوم، وذلك بعد توقفها لمدة ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي؛ بسبب أعمال الصيانة والتوسعة.

وشملت أعمال التوسعة المقامة في المنطقة إضافة مجموعة من المطاعم والمقاهي العالمية المطلة على النافورة الراقصة، وإضافة عدد من البوثات والمتاجر.

وتعد النافورة الراقصة التي تجتمع فيها العروض المائية ثلاثية الأبعاد، إحدى أهم معالم مناطق موسم الرياض، الذي يضم رياض وينتر وندرلاند والمربع وصحاري الرياض ورياض سفاري.

ويعد موسم الرياض امتدادًا لسلسلة من المواسم التي تضم عددًا كبيرًا من الفعاليات العالمية، حيث انطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر وكان المزمع انتهاء فعالياته في 15 ديسمبر الماضي، حتى جاء قرار ولي العهد بتمديد فعاليات الموسم، حسب ما أفاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي جولة ميدانية قامت بها صحيفة “المواطن” في منطقة بوليفارد الرياض، قال أحد المشاركين: إنه شهد إقبالًا ملحوظًا على متجره بعد أعمال التوسعة، واصفًا مشاركته بالمميزة.

وبين أن الربح أعلى من المقابل المالي، مضيفًا أن متجره استقبل عدة مشترين أجانب من الجنسيات الروسية والفرنسية والصينية.

وذكرت نوف أحمد منظمة في منطقة بوليفارد الرياض، أن إقبال الزوار ارتفع بشكل ملحوظ بعد أعمال التوسعة، ونهاية الاختبارات الدراسية للطلاب والطالبات، وأشارت إلى إعجاب السياح بالمنطقة التي تجمع مابين الترفيه والتسوق والمطاعم والمقاهي العالمية.

وبينت في حديثها لـ”المواطن” أن التنظيم يسري بعملية سلسة بسبب التواصل المباشر مع إدارة الموقع، وتطبيق التوجيهات فور تلقيها من قبل المسؤول.

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