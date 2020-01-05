“المواطن” توثق أجواء الرياض.. أمطار غزيرة وسماء ملبدة بالغيوم
غرق بعض الشوارع بمياه الأمطار

“المواطن” توثق أجواء الرياض.. أمطار غزيرة وسماء ملبدة بالغيوم

2020/01/05
الساعة 12:23 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - تصوير: عبدالإله الخيبري

شهدت منطقة الرياض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

ووثقت عدسة “المواطن“، أجواء الرياض حيث تسببت الأمطار الغزيرة في غرق بعض الشوارع وإعاقة حركة المرور.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية،الرياض،تبوك) تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

   

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