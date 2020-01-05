“المواطن” توثق بالصور.. أمطار الرياض اليوم

“المواطن” توثق بالصور.. أمطار الرياض اليوم

2020/01/05
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض تصوير : عبدالإله الخيبري

هطلت اليوم أمطار غزيرة على عدد من مدن منطقة الرياض شملت العاصمة السعودية.

ووثقت عدسة “المواطن” جانبًا من شوارع الرياض وقد فاضت بالمياه عقب هطول الأمطار ما أدى إلى بعض التكدس المروري خاصة في الشوارع والطرق الداخلية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، تبوك تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وتوقع الإنذار المبكر في تنبيه له أن تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

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