“المواطن” في مهرجان العسل بالعيدابي.. حضور كبير ومبيعات مليونية

المواطن - علي شيبان - جازان

شهد مهرجان جازان للعسل بنسخته الخامسة بمحافظة العيدابي إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف أنحاء المملكة، حيث حقق مبيعات كبيرة ليكون دعمًا للسياحة والتجارة في آن واحد.

وتجولت عدسة “المواطن” في مهرجان العسل بالعيدابي والتقت بعدد من النحالين والزوار.

النسخة الخامسة:

وقال محمد الفيفي: تقيم محافظة العيدابي بجازان، للسنة الخامسة على التوالي، مهرجان العسل والذي ضم مشاركين من عدة مناطق مختلفة من جازان وبيئات مختلفة من سواعد أبناء الوطن الغالي وقد شاركت فيه كافة الفئات العمرية المختلفة وهذه النسخة الخامسة من هذا المهرجان والذي حقق نجاحًا كبيرًا في عدة مجالات مختلفة حيث أقيم على مساحة 60 ألف متر مربع.

ويأتي هذا المهرجان دعماً لتجارة تربية النحل وبيع العسل وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة وتسويق منتج العسل الذي تشتهر به منطقة جازان.

50 نحالًا:

ورصدت “المواطن” أثناء جولتها داخل خيمة التسوق أكثر من 50 نحالاً في مختلف الأعمار، حيث أكد النحال جابر الفارسي أنه يوجد في هذه الخيمة أكثر من 50 نحالاً ومن مختلف أنحاء جازان حضروا إلي المكان لأجل عرض أفضل وأجود أنواع العسل بالمنطقة، وقد أتاح لهم هذا المهرجان فرصة استثمارية جديدة ومثيرة حول بيع العسل.

أنواع العسل:

أما النحال الفيفي فلفت إلى منطقة جازان بوجود عدة أنواع مختلفة من العسل قد لا تكون موجودة في أي منطقة أخرى، حيث يوجد أنواع كثيرة من العسل مثل السدر والسلام والسمرة والمراعي والضهيان والقتادة والكراثة وبعض أنواع الزهور الموسمية التي قد لا توجد إلا في منطقة جازان وخاصة المحافظات الشرقية الجبلية من المنطقة، كما تمتاز منطقة جازان بإنتاج أفضل وأجود أنواع العسل حيث يصل عدد النحالين في المنطقة إلي ما يقارب 4000 نحال وتتجاوز عدد الخلايا أكثر من 150 ألف خلية نحل كما تم عرض أكثر من 25 ألف كيلو جرام من العسل.

الزوار:

وبالنسبة إلى حسين الجذمي فأكد أن مهرجان العسل بالعيدابي وفي نسخته الخامسة وجد إقبالًا كبيرًا من الزوار من مختلف أنحاء جازان وأيضًا من خارجها حيث تجاوز عدد الزوار أكثر من 100 ألف زائر وزائرة وحققت مبيعات أكثر من 5 ملايين ريال وذلك نتيجة بيع أكثر من 15 ألف كيلوجرام من العسل حيث يمتاز عسل منطقة جازان بجودته.

وشاركت الدوائر الحكومية بمعرض توعوي في مهرجان العسل، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الزوار حيث تم من خلال المعرض بالتعريف بكل دائرة حكومية ودورها في عمليات حفظ الأمن والأمان في المحافظات الحدودية بما ينعكس على أمن ورفاهية المواطن والمقيم كما يحتوي المعرض على لوحات وصور وأسماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية أمن ومقدرات الوطن الغالي وأيضا إحصائيات بالمضبوطات التي تبذلها الحكومة وأيضاً نشرات توعوية وإرشادية.

خيمة الأسر المنتجة:

كما تجولت ” المواطن” في خيمة الأسر المنتجة والتي جذبت الزوار بالأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم والتي ارتبطت بذاكرة الآباء والأجداد على مر الأجيال وأيضاً الإكسسوارات والمجوهرات القديمة مثل القلائد والأساور وربطات الشعر وبعض الملابس القديمة والتي أصر بعض الزوار على اقتنائها والتوشح بها.

كما كان هناك مسرح والذي شهد إقبالاً كبيراً من الأهالي حيث كان هناك أناشيد وطنية وعروض للأطفال الصغار وأيضاً عروض لبعض الرقصات الشعبية الجيزانية والتي نالت استحسان وإعجاب الجميع والتي أدخلت الفرحة والبهجة والسرور إلى جميع المشاهدين والمتواجدين وذلك خلال مهرجان العسل.

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