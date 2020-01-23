الموسى بعد حادثة مشاهير السناب في لندن : لديهم خواء فكري ويسببون مهازل

المواطن - الرياض

أكد الكاتب الصحفي الدكتور علي الموسى أن الكثير من مشاهير السوشيال ميديا لديهم خواء في المحتوى الإثرائي، مؤكدًا أنه لا يريد التعميم، ولكن الغالب منهم لديه خواء فكري.

وقال إن هؤلاء يقودون دفة الرأي العام في الوقت الحالي إلى كثير من المهازل وإلى أشياء لا يصدقها العقل.

فيديو | السفارة تنقذ 3 مواطنين من السجن انتهكوا القوانين البريطانية.. وصحفي لـ #الإخبارية: بعض المشاهير لديهم خواء فكري ويقودون دفة الرأي العام إلى المهازل pic.twitter.com/Ft5oVca9fQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2020

وتابع الموسى إن نقل تفاصيل الحياة اليومية بهذا الشكل المقزز جدًا هو استهتار قيمي بالمحتوى الإثرائي الذي يبثونه وهو دلالة على خواء فكري للأسف الشديد، وما فعلوه تصرفات صبيانية للأسف الشديد.

يذكر أن سفارة السعودية في المملكة المتحدة، أنقت 3 من مشاهير السوشال ميديا، من التوقيف، وذلك بعدما تجاوزوا القوانين والأنظمة وقاموا ببث مقطع فيديو على حساب بسناب شات، قاموا بالتقاطه داخل حجرتهم بأحد الفنادق في لندن، وظهروا خلاله وهم ينتفون ريش حمام في البانيو.

وبحسب ما قالته السفارة السعودية فإنها تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة، موضحة أن بعض الأشخاص قد يقعون في خطأ بسبب جهلهم بأنظمة البلد التي يزورونها، أو يكررون خطأ سبق أن قام به شخص آخر ولم يعاقب عليه.

وأكدت السفارة على أن كل مواطن سعودي هو سفير للمملكة، ونوهت على الجميع ضرورة الاطلاع على الأنظمة والالتزام بها، والتواصل مباشرة مع السفارة في حال حدوث أي مشكلة.

ونشر أحد مشاهير السناب شات الثلاثة منصور الرقيبة، مقطع فيديو التقطه داخل السفارة السعودية في المملكة المتحدة، اعتذر خلاله عن تصرفه قائلًا: “توقعنا أن نكتفي بغرامة، لكن الأمر موجب للتوقيف لولا وقوف السفارة السعودية معنا”.

يذكر أن أحد مشاهير السناب شات قام قبل أيام بنشر فيديو على حسابه ظهر به وهو ينتف ريش حمام في بانيو بإحدى الغرف الفندقية؛ مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع بعضهم للتقدم بشكوى إلى إدارة الفندق لمحاسبته.

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