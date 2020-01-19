الموظفون يترقبون العلاوة السنوية !

المواطن - الرياض

يترقب الموظفون في المملكة صرف العلاوة السنوية مع أول راتب في السنة الجديدة 2020، والمقرر صرفه خلال أيام قليلة.

وكانت القطاعات الحكومية المختلفة، قد أدرجت العلاوة السنوية، ضمن راتب شهر يناير مع بداية السنة المالية الجديدة، والمقرر صرفه بتاريخ 27 يناير الجاري.

وكانت العلاوة السنوية تُدرج سابقًا في الأول من محرم، وهو ما تغيّر عقب التحول إلى استخدام التاريخ الميلادي، وبداية السنة المالية في الأول من يناير من كل عام.

تساؤلات عن العلاوة

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أوضحت في وقت سابق أن ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عامًا، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية لمن حصل على تقدير أداء وظيفي غير مرضٍ، ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.

وتابعت الخدمة المدنية أن ربط الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة 2 إلى المادة 36 من نظام الخدمة المدنية.

لائحة الموارد البشرية

يُذكر أنه يتم صرف الرواتب الحكومية في الـ27 من كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن تطبق وزارة الخدمة المدينة بداية من العام المقبل (2021م) لائحة الموارد البشرية، التي تم إقرارها في وقت سابق.

وتنص اللائحة على قيام الجهات الحكومية بقياس أداء الموظفين لديها، وفقًا لإطار العمل التنظيمي، الذي يحدِّد المكافآت والعلاوة الدورية، وضوابط منحها.

وأقر مجلس الوزراء، في 18 ديسمبر الماضي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019؛ كأول ميزانية تريليونية في تاريخ المملكة على مستوى حجم الإنفاق.

العلاوة للمعلمين والمعلمات

أما بالنسبة للعلاوة للمعلمين والمعلمات، فقد بدأت إدارات التعليم في إضافة العلاوة السنوية في كشف الراتب بالنسبة للمعلمين والمعلمات، في نظام فارس.

ويكون الاستعلام عن العلاوة السنوية عن طريق حساب المعلم أو المعلمة في نظام فارس، حيث يتم اختيار ‏الخدمة الذاتية ثم الرواتب ثم كشف الراتب والتعريف بالراتب.

ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة السنوية مع الراتب القادم في يوم 27 يناير الجاري.

تصنيف المعلمين والمعلمات

وبحسب ما ذكرت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق، تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى 4 رتب، وهي: مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعًا لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(360- 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 540) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.

ووفقًا للمادة 26 من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، فإن الموظف المشمول باللائحة يُحرم من العلاوة السنوية، إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية، وكذلك الغياب بدون عذر مددًا تزيد على ١٥ يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة.

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