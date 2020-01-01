المياه الوطنية تعلق على مقطع عميل شكك بكفاءة العدادات الذكية

المواطن - الرياض

أصدرت شركة المياه الوطنية بيانًا توضيحيًّا حول مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا لأحد العملاء في المدينة المنورة، أوضح من خلاله انخفاض قيمة فاتورته، وذلك بعد أن أغلق المحبس الموجود قبل العداد الذكي، واستمرار قراءة العداد ولو كان الخزان ممتلئًا.

وبيّنت الشركة أنها تواصلت مع العميل، ووجهت إليه الفرق الفنية المختصة لاختبار عداده الذكي للتأكد من دقة قراءاته، بالإضافة إلى الكشف عن التسربات الداخلية بعقاره، مؤكدة أن جميع العدادات الذكية التي جرى تركيبها أو استبدالها تعمل بكفاءة عالية، كما أنها تأخذ القراءات آليًّا دون تدخل بشري.

ومن مبدأ الشفافية والتواصل الإيجابي التي تنتهجه شركة المياه الوطنية مع عملائها من مواطنين ومقيمين، حضر العميل الإجراءات والاختبارات الفنية التي أجريت على العداد الذكي، كما اطلع أيضًا على توثيق قراءات الاستهلاك لعداد عقاره؛ وذلك خلال الاختبارات التي خضع لها، وقد تبين وجود تسربات في رقبة الخزان الأرضي والعوامة في منزل العميل وهي السبب وراء ارتفاع استهلاك المياه الذي سجله العداد الذكي بشكل صحيح.

من جانب آخر، أكدت الشركة أن العدادات الذكية ركيزة أساسية في مسيرتها للتحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وربط المنظومات لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات والكفاءة التشغيلية لاستدامة الموارد المائية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت الشركة أن استخدام العدادات الذكية على الصعيد العالمي في تزايد مستمر سنويًّا وعلى نطاق واسع لما لها من خصائص وميزات متقدمة وداعمة للعمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات.

وقد حصلت الشركة على اعترافات وشهادات دولية من عدة مختبرات أوروبية متخصصة ومستقلة بدقة أداء عمل عدادات المياه الذكية وسلامتها، والمصادقة الدولية على أدائها حسب المواصفات المعتمدة من منظمة القياس العالمية (OIML).

وحول كشف التسربات المائية في منازل العملاء، ذكرت الشركة أنها أطلقت في منتصف أكتوبر الماضي مبادرة “رشّد” التي تستهدف خدمة 1000 عميل، وذلك بالكشف عن التسربات الداخلية في منازلهم ومعالجتها، ومن ثم تركيب أدوات الترشيد المعتمدة. وتأتي هذه المبادرة كونها إحدى برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها شركة المياه الوطنية لمساعدة العملاء الذين يعانون من ارتفاع استهلاكهم، إذ تستهدف خفض الاستهلاك المائي في منازل 1000 عميل يختارون على أساس ارتفاع ملحوظ في كميات استهلاكهم، إضافة إلى عدة معايير أخرى.

وأفادت الشركة أن 93 بالمائة من منازل العملاء التي تم الكشف عليها ضمن المبادرة كانت تعاني التسربات، مشيرة إلى أن 20 فرقة فنية متخصصة بدأت في التواصل مع العملاء منذ إطلاق المبادرة، وقد تواصلت بالفعل مع قرابة ٤ آلاف عميل ونفذت 1013 زيارة، وتوصلت نتائج الكشف التي أجرتها الفرق إلى أن هناك 592 حالة تسرب في الوصلة من العداد إلى الخزان الأرضي، فيما بلغت أعطال عوامة الخزان الأرضي نحو 554 عطلًا، كما قامت الفرق بترميم 503 رقبة خزان أرضي لدى المستفيدين من المبادرة، كذلك أوقفت التسرب في 446 صندوق طرد (السيفونات)، واستبدلت نحو 74 عوامة في الخزانات العلوية، وركبت أكثر من ٨٤٠٠ من الأدوات المرشدة للعملاء.

وتسعدُ شركة المياه الوطنية بتلقي ملاحظات العملاء وشكاواهم، والرد على استفساراتهم عبر المنافذ الرسمية التي وفرتها لهم للتواصل معها، وذلك عبر الفرع الإلكتروني، أو زيارة أقرب فرع لخدمات العملاء، أو بالاتصال على الهاتف الخاص بالشركة 920001744.

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