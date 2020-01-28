النجف تمهل ساسة العراق 4 أيام أو التصعيد

المواطن - متابعة

تجمع متظاهرون في مدينة بابل العراقية عند جسر التربية؛ تضامنًا مع أصحاب الخيم في ساحة الحبوبي بعد إحراق خيمهم.

وأعاد متظاهرون نصب خيام جديدة للاعتصام في الساحة، بعد إحراقها وإطلاق النار عليهم من قبل مجهولين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وشهدت محافظة البصرة هتافات ليلية دعمًا لمتظاهري محافظة ذي قار بعد اعتداء ميليشيات عليهم، بحسب “العربية”.

ووجه شيوخ عشائر البصرة رسالة إلى محافظ المدينة، أسعد العيداني، وقائد قوات الصدمة علي مشاري وحذروا من المساس بالمتظاهرين وهم في ضيافة شيخ قبيلة المريان الشيخ عبدالجليل عطشان عناد الضوكان.

يأتي ذلك فيما أعلن أمير قبيلة زبيد وجميع عشائرها في العراق نزول أفراد القبيلة لساحات الاحتجاج دعمًا للمتظاهرين.

ولوّح بيان صادر عن ساحة اعتصام محافظة النجف بأن المحتجين سيتجهون لخطوات تصعيدية إذا لم ينفذ رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي عددًا من المطالب، ومنح البيان السلطة الحاكمة مهلة تبدأ اليوم الثلاثاء وتنتهي يوم السبت المقبل لتنفيذ مطالب المحتجين، وهي اختيار رئيس وزراء غير جدلي، حسم قانون الانتخابات الجديد والمصادقة عليه، تحديد موعد للانتخابات المبكرة على ألا يتعدى ستة أشهر.

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