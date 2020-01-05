النجم الساحلي ضد الإفريقي .. الساحليون يتعادلون قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

واصل نادي النجم الساحلي نتائجه السلبية في بطولة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تعادله في لقاء النجم الساحلي ضد الإفريقي الذي أُقيم أمس السبت بالجولة الثالثة عشرة من الدوري.

وبدأ الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي، بضغط كبير من قبل النادي الإفريقي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب باسيرو كومباوري بالدقيقة الأولى مستغلًا خطأً قاتلًا من دفاعات فريق النجم الساحلي.

وخلال الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي، حاول النجم بطل إفريقيا عام 2007 العودة إلى المباراة بإحراز هدف التعادل وتحسين صورته.

وعند حلول الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي، نجح إيهاب المساكني لاعب النجم في إحراز هدف التعادل للساحليين بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي حاول النجم العودة إلى المباراة والعمل على إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز في شباك الإفريقي ولكن دون جدوى.

وانتهت مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح رصيد نادي النجم بعد مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي، 18 نقطة بالمركز السادس، أما النادي الإفريقي فأصبح رصيده بعد التعادل 23 نقطة بالمركز الرابع في الدوري التونسي.

وكان نادي النجم خسر من الملعب التونسي وفريق النجم المتلوي في الدوري التونسي قبل خوض مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي.

وبعد مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي، يستعد الساحليون لمواجهة نادي الهلال السوداني بالجولة الرابعة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 11 يناير الجاري حيث تُقام المباراة في السودان.

وكانت مباراة النجم الساحلي ضد الإفريقي أُقيمت أمس السبت على ملعب بو علي لحوار.

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