الندية والتكافؤ شعار مباريات الريال وأتلتيكو مدريد

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الريال وأتلتيكو مدريد اليوم في نهائي بطولة السوبر الإسباني بجدة.

الريال وأتلتيكو مدريد

وتشهد مباريات الريال وأتلتيكو مدريد الأخيرة في جميع البطولات، تكافؤًا شديدًا وندية كبيرة، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما المرتقبة اليوم في كأس السوبر الإسباني بجدة.

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية لنتائج آخر 5 مباريات بين الريال وأتلتيكو مدريد في جميع البطولات.

وانتهت 5 مباريات بين الريال وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل، حيث تعادلا سلبيًا مرتين موسمي 2018/ 2019 و2019/ 2020، وانتهت مواجهتهما في الليغا 2017/ 2018 بهدف لكل منهما.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/1 في الدوري الإسباني الممتاز موسم 2018/ 2019، فيما حسم الروخي بلانكوس مباراة كأس السوبر الأوروبي 2018 لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

نهائي السوبر الإسباني

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل، فيما صعد أتلتيكو مدريد عقب تغلبه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحرم الجماهير من مشاهدة كلاسيكو في جدة.

ويدخل الفريقان مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة بهدف تحقيق الفوز وحصد اللقب، لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

تابعنا على تواصل معنا على