النصراويون يهاجمون لجنة الانضباط: تذكروا موقعة ذات القوارير

المواطن - الرياض

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية كبيرة، على نادي النصر، وذلك بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة النصر واتحاد جدة، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وألزمت لجنة الانضباط، نادي النصر بدفع 63 ألفاً و750 ريالاً، لقيام جماهيره بقذف علبتي مياه باتجاه اللاعبين، واستشاطت تلك العقوبة جمهور النصر غضبا، حيث دشن وسم “#لجنة_الانضباط”، بموقع التدوينات القصيرة تويتر، للتعبير عن استيائه من تلك العقوبة.

وأعرب جمهور نادي النصر عن غضبه من لجنة الانضباط بسبب تفاوتها في العقوبات، إذ إن غرامة نادي النصر كانت عالية مقارنة بالأندية الأخرى، التي ارتكبت جماهيرها نفس خطأ إلقاء زجاجات المياه تجاه الملعب، حسب قول بعض المشجعين.

وغرد طارق بن طالب الحربي قائلاً: “في موقعة ذات القوارير تم رمي 39 كرتون مياه فيها 1872 قارورة، ومرت مرور الكرام، يقولون المياه كانت دافئة لذلك لم تتم عقوبتهم، وفي النصر قارورتين ب 63000 ريال، صدق ما يستحون”.

بينما قال سلطان البقمي: “الهلال 7 علب ماء ب30 ألف، النصر 2 علب ماء ب63 ألف، شيء مضحك ومؤسف، وهذا نقطه من بحر للي يتعرض له النصر”.

بينما نشر عبد العزيز بن عبدالله صورتين أحدهما لقرار لجنة الانضباط بمعاقة النصر والأخرى لقرارها معاقبة الهلال مع تفاوت العقوبتين، وعلق عليهما: “لجنة الانضباط بكل اختصار تحتاج إلى انضباط”.

وغرد حساب باسم الزعيم العالمي قائلاً: “لجنة أحن على جمهور الهلال هم يرمون 60 وحده يتعاقبون أقل من النصر وجمهوره، والنصر يتعاقب ٦٣ ألف، مياه عن مياه تفرق، جمهور يسرح يمرح على كيفه، فضيحه يا لجنة الانضباط، انكشف تعصبكم”.

أما عبد الرحمن الفريح فقال: “مع النصر 2 علب مياه تساوي 63 ألف ريال، مع الهلال 7 علب مياه تساوي 30 ألف ريال، ضريبة مضافة مع النصر، تخفيضات مع الهلال”.

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