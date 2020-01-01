النصر أم التعاون.. من يقتحم قائمة أبطال السوبر السعودي ؟

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

أبطال السوبر السعودي

ويلعب النصر مباراة السوبر السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما يخوض التعاون اللقاء بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

وتُعتبر هذه المرة الثالثة التي يخوض فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة السوبر السعودي، إلا أنه خسر اللقب في المرتين السابقتين، فيما تُعد هذه المشاركة الأولى لفريق التعاون في البطولة.

ونجحت 4 فرق في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي من قبل، وهي؛ الفتح بطل 2013 بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 3/2، فيما تغلب الشباب على النصر بركلات الترجيح في نسخة 2014، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وحصد الهلال لقب كأس السوبر السعودي 2015 بعد فوز على النصر بهدف دون رد، وخطف الأهلي اللقب من الزعيم في العام التالي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، واستعاد الأزرق البطولة في 2018 على حساب الاتحاد.

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