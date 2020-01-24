النصر عانى من أمرين

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة النصر والاتفاق، التي أُقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، معاناة النصر من أمرين بسبب الأخطاء التحكيمية.

وقال المستشاران التحكيميان عبدالرحمن الزيد وجمال الغندور في القناة الرياضية السعودية: إن التحكيم ظلم النصر في احتساب بطاقة صفراء على اللاعب عبدالله الخيبري بالدقيقة الـ58، حيث أكدا أن الخيبري لا يستحق البطاقة الصفراء.

وعاد الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد قائلًا: “التحكيم ظلم النصر مرة أخرى باحتساب إنذار غير مستحق على اللاعب عبدالرحمن العبيد في الدقيقة الـ78”.

في سياق آخر، كشف النجم النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر، سر تألقه أمام نادي الاتفاق.

وتحدث موسى بعد مباراة النصر والاتفاق قائلًا: “المستوى لا يكون دائمًا ثابت بالنسبة للاعب كرة القدم، وأنا حضرت نفسي جيدًا للقاء ذهنيًّا ونفسيًّا، والمدرب أعطاني الحرية بيني وبين مرابط في تغيير المراكز؛ مما جعلني أظهر بصورة جيدة”.

وقبل مباراة الاتفاق ضد النصر، كان أحمد موسى تعرض لهجمات شرسة من قبل الجمهور النصراوي؛ وذلك بسبب إهداره للفرص وهبوط مستواه الفني خاصة في مباراة الاتحاد والنصر التي أُقيمت في الدوري السعودي يوم 10 يناير الجاري.

وقدم موسى تمريرة هدف العالمي الذي سُجل في الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد النصر عبر النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بالدقيقة الخامسة والثلاثين، كما تألق كذلك من الناحية الدفاعية مع الفريق النصراوي.

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