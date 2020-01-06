النصر ممتنع عن ميركاتو يناير .. تعرّف على السبب

المواطن - محمد سمعه

كشف سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، الأسباب التي ستمنع بطل السوبر عن إبرام أي صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخلال حديثه في القنوات الرياضية السعودية أمس الأحد، قال الصرامي: السوق محلي ضعيف ولا يُوجد به لاعب لافت للأنظار، بجانب أن السعر عالٍ للغاية.

النصر يرصد ضم خمسة لاعبين

وتابع الصرامي: نادي النصر إذا أراد ضم لاعبين فسيضم خمسة أو ستة وهم ” محمد العويس حارس الأهلي، سلمان الفرج الهلال، سالم الدوسري الهلال، عبدالله عطيف الهلال، عبدالفتاح عسيري من الأهلي”، ولكنهم جميعًا موجودون مع أنديتهم حاليًا وغير متاحين.

وكانت تقارير صحافية قالت في وقت سابق إن النصر يريد منافسة نادي الهلال على التعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الشباب ومنتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نقاش مثير حول المنشطات

وفي وقت سابق، دخل سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر في نقاش وجدال مثير مع بدر السعيد أمين عام لجنة الرقابة على المنشطات سابقًا، وذلك حول قضية المنشطات التي تعرض لها المصري حسام غالي حينما كان لاعبًا للنصر بعام 2008.

وكانت البداية من بدر السعيد الذي قال بأن نادي النصر هو مَن تنازل عن حقه في قضية حسام غالي وأن لجنة المنشطات السعودية لم تظلم النصر أو حسام غالي ولكنها اتبعت الطرق والإجراءات المتعارف عليها دوليًا مع المعمل الماليزي الذي فحص عينة حسام غالي ومع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وعلى الفور شعر سعود الصرامي بالغضب من تصريحات بدر السعيد فقال: أنت لست بدر السعيد أنت بدر الضجيج، يبدو أنك لا تعرف من هو سعود الصرامي، تحدث معي جيدًا وإلا توكل على الله، النصر ظُلم في القضية وكذلك حسام غالي، اذهب وشاهد ماذا قال في القنوات المصرية عن الأمر.

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