النصر والاتحاد يتحديان الغيابات وتراجع النتائج

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الجمعة، مباراة النصر والاتحاد في قمة مواجهات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والاتحاد

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط مباراة النصر والاتحاد اليوم، فيما يطمح العميد لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج.

ويقع النصر في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

النصر يتحدى الغيابات

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من الغيابات في مباراة النصر والاتحاد اليوم سواء بسبب الإيقاف أو الإصابة أو للانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويفقد النصر حارس المرمى الأسترالي براد جونز والبرازيلي مايكون للإيقاف، ويغيب للإصابة وليد عبدالله، عبدالفتاح آدم، عمر هوساوي، حمد المنصور وعبدالرحمن العبيد.

ويغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بسبب المشاركة مع الأخضر الرباعي فراس البريكان، عبدالإله العمري، أيمن يحيى ومختار علي.

الاتحاد يتحدى النتائج

ويرفع لاعبو العميد راية التحدي في مباراة النصر والاتحاد اليوم لتحقيق الفوز، أملًا في تحسين النتائج والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يُلاحق الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، حيث هُزم 8 مرات، وتعادل في لقاء، وفاز في 4 مباريات فقط.

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