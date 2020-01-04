النصر والتعاون يذهبان لركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي
بكأس السوبر السعودي

النصر والتعاون يذهبان لركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي

2020/01/04
الساعة 10:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بين النصر والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباراة كأس السوبر السعودي.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف بالدقيقة الثامنة والخمسين، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وسيذهب النصر والتعاون لركلات الترجيح لتحديد الفائز بكأس السوبر السعودي اليوم.

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