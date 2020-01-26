النصر يرد بقوة على الاتحاد في الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي النصر، معاقبة نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بالتعاقد مع اللاعب عبدالمجيد الصليهم، الذي كان يُعد هدفًا للفريق الاتحادي في شهر يناير الجاري.

وجاء رد النصر بضم الصليهم لمدة ثلاث سنوات، ردًا على خطف الاتحاد للاعب عبدالمجيد السواط من صفوف فريق التعاون قبل نادي النصر، حيث تسببت هذه الصفقة في قيام الجماهير النصراوية بالهجوم على مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت وقتها.

وكانت المنافسة مشتعلة بين النصر والاتحاد لضم السواط، لكن الاتحاد حسمها بفضل عمله في السر، بجانب أن النصر فقد الصفقة بسبب فضح اسمها من خلال تغريدة كتبها الإعلامي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه في “تويتر”.

هدف النصر والاتحاد بالميركاتو

ويسعى كل من الاتحاد والنصر، إلى التعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل تقديم النتائج الإيجابية في البطولات المحلية بالموسم الجاري، خاصة أن الاتحاد يسعى لتحسين مركزه في الدوري السعودي، بجانب سعي النصر للفوز بلقب الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

الاتحاد يكشف ما يحتاجه

جدير بالذكر أن المدرب الهولندي هينك تين كات مدرب الاتحاد ذكر بأن فريقه بحاجة لضم مهاجم هداف، حيث يعاني العميد من ضعف في الأداء الهجومي.

وهاجم هينك تين كات، اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش قائلًا بأن تواجده في الاتحاد غير مفيد.

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