النصر يستعد لمواجهة ضمك بتمارين تكتيكية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراته المقبلة ضد نظيره ضمك.

وبدأ مران النصر اليوم بالجري حول الملعب، ثم أدى اللاعبون تدريبات لياقية، وأجرى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة كروية.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره ضمك، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فيما يتذيل ضمك الترتيب برصيد 9 نقاط.

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