النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة الاتفاق ضد النصر اليوم في إطار مواجهات الجولة الـ 15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق ضد النصر

ولعب الاتفاق ضد النصر 18 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح العالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل 5 انتصارات لفارس الدهناء، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

ويسعى فارس الدهناء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق ضد النصر اليوم، لتحسين نتائجه وتعويض مشجعيه عن الخسارة أمام الهلال، والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لخطف نقاط مباراة الاتفاق ضد النصر اليوم، أملًا في تعثر الهلال وخطف صدارة الترتيب منه، ولمصالحة جماهيره الغاضبة من التعادل أمام الاتحاد الجولة الماضية.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

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