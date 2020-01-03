النصر يصل جدة على طائرة خاصة

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى جدة على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة التعاون.

ونشر حساب السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، واكتفى بالتعليق قائلًا: “النصر في جدة”.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره التعاون، مساء يوم غد السبت، في كأس السوبر السعودي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضة في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويخوض النصر مباراة السوبر السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما يلعب التعاون اللقاء بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

ويطمح المدرب البرتغالي روي فيتوريا في قيادة النصر للتتويج بكأس السوبر السعودي، ومنح اللاعبين دفعة معنوية لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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