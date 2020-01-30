النصر يضم 4 صفقات ويُحرم من واحدة

المواطن - محمد سمعه

تبذل إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت جهدًا كبيرًا، وذلك من أجل التعاقد مع أفضل الصفقات للعالمي للمنافسة على لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى لقب دوري أبطال آسيا.

وكان نادي النصر نجح في ضم أربع صفقات وهي: “عبدالمجيد الصليهم من الشباب، أمين بخاري حارس مرمى الاتحاد، اللاعب خالد الغنام نجم القادسية، عبدالعزيز الدوسري لاعب الفيصلي السابق”.

وحُرم نادي النصر من ضم الظهير الأيسر أحمد بامسعود الذي جدد عقده مع الفيحاء أمس الخميس حتى عام 2023.

من ناحية أخرى، رحب الإعلاميون النصراويون وعشاق نادي النصر، بتعاقد العالمي مع اللاعب عبدالعزيز الدوسري نجم فريق الفيصلي، الذي أصبح لاعبًا نصراويًا بعد اتفاق إدارة النصر مع نظيرتها في الفيصلي.

ودشن النصراويون وسم” عبدالعزيز الدوسري نصراوي” الذي تصدر تويتر في المملكة، حيث علّق الإعلامي شويش الفهد قائلًا: “جابوه”.

أما الإعلامي عبدالله بن زنان متحدث النصر السابق فقال:” يا هلا يا هلا، أرحب يا عبدالعزيز في ناديك العالمي، نثق بك وندعمك وأعلم تمامًا أن لديك الكثير لتقوله في المستطيل الأخضر، شكرًا إدارة النصر، وأخص بالذكر المحبوب عبدالعزيز بغلف”.

وعلّق الإعلامي عبدالرحمن الفريح قائلًا: “أمس الظهر في الرياض وقع وخلص مع بخاري، أمس في الليل غادر الخبر ووقع وخلص مع خالد الغنام، بعدها مباشرة غادر أبها لمرافقة النصر ضد ضمك، عاد بعدها مباشرة للرياض ووقع وخلص مع الدوسري، كل ذلك بـ24 ساعة بيض الله وجهك عبدالرحمن الحلافي”.

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