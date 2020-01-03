النصر يطير إلى جدة استعدادًا لمباراة السوبر

المواطن - مروة نبيل

غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الرياض متجهة إلى جدة، استعدادًا لمباراة كأس السوبر السعودي.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لبعثة العالمي أثناء استعداداها لمغادرة الرياض، وبدت علامات التفاؤل والراحة على لاعبي الفريق الأول.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره التعاون، مساء يوم غد السبت، في كأس السوبر السعودي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضة في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويخوض النصر مباراة السوبر السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما يلعب التعاون اللقاء بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا لاستكمال الموسم الاستثنائي بالتتويج بكأس السوبر السعودي، فيما يطمح التعاون مصالحة جماهيره؛ وحصد اللقب، لمنح لاعبيه دفعة معنوية لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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