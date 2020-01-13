النصر يواصل استعداداته لمواجهة العدالة
في كأس الملك سلمان

النصر يواصل استعداداته لمواجهة العدالة

2020/01/13
الساعة 11:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره العدالة.

وبدأت الحصة التدريبية الجماعية لفريق النصر في الصالة الرياضية، وأدى اللاعبون بعد ذلك تدريبات لياقية وتكتيكية، قبل أن يختتم المدرب البرتغالي روي فيتوريا مران اليوم بمناورة كروية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره العدالة في الأحساء، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه مع فيتوريا، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين، والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

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