النصر يُسابق الزمن لحسم ثالث صفقة

المواطن - محمد سمعه

يُسابق نادي النصر الزمن، برئاسة صفوان السويكت؛ وذلك للتعاقد مع ثالث صفقة بفترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد ضم اللاعب عبدالمجيد الصليهم من الشباب والحارس أمين بُخاري من الاتحاد.

وقال الصحافي خالد الرشيد عبر حسابه في “تويتر”: إن عبدالرحمن الحلافي المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنصر وصل لمقابلة رئيس نادي القادسية، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب خالد الغنام نجم القادسية في صفقة مالية كبيرة.

وفي وقت سابق، علّق سعد آل مغني، عضو نادي النصر الذهبي السابق، على تعاقد العالمي مع الحارس أمين بُخاري من صفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب آل مغني عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “السويكت أبو الصفقات لو يشوط على بخاري من نص الملعب دخلت جول وطبل يا مطبل”.

وأضاف آل مغني: “راح تشوفون بعض الإعلاميين النصراويين يعززون لصفقة بخاري وعارفين أنها صفقة فاشلة، بس عشان الإعلام الاتحادي، معلومة بخاري له مع الاتحاد سبع سنوات، ولا حرس مباراة واحدة والإخوان مبسوطين ومعلنين الصفقة ومتصورين معاه قبل يجي النصر، كان على وشك يتنسق الإدارة الاتحادية، حصلوا على من يضحكون عليه”.

وأعلن نادي النصر اليوم الأربعاء عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى أمين بخاري بعقد يمتد لثلاث سنوات مع أفضلية التمديد لسنتين إضافيتين، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، ومن المتوقع أن يتفاوض مع إدارة الاتحاد لشراء المدة المتبقية في عقده.

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