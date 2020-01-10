النفط يتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي

المواطن - متابعة

تراجع النفط، اليوم الجمعة، ليتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية منذ أواخر نوفمبر، ليمحو علاوة المخاطر التي أُضيفت للأسعار هذا الأسبوع منذ قتل هجوم بطائرة مسيرة أمريكية قائدًا عسكريًّا إيرانيًّا كبيرًا في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ومؤشرات أخرى على وفرة الإمدادات.

لكن الأسواق ما زالت تراقب المخاطر الأطول أجلًا للصراع، وتلقت الأسعار الدعم لفترة وجيزة يوم الجمعة بفضل عقوبات أمريكية جديدة على إيران ردًّا على هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق هذا الأسبوع.

كما قال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين في بيان يوم الجمعة: إن سفينة تابعة للبحرية الروسية ”اقتربت بشدة“ من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في شمال بحر العرب يوم الخميس.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 15 سنتًا إلى 65.22 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا إلى 59.25 دولار.

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