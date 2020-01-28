النفط يرتفع مع انتعاش أسواق الأسهم

المواطن - متابعة

ارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الثلاثاء، بعد أن تراجعت لخمس جلسات، مستمدة الدعم من انتعاشة في الأسهم الأمريكية وحديث بأن أوبك وحلفاءها قد يفرضون قيودًا جديدة على الإمدادات، وسط مخاوف من أن الفيروس التاجي قد ينال من الطلب على الخام.

وصعدت الأسهم الأمريكية حيث ساعدت مكاسب لشركات التكنولوجيا والقطاع المالي المؤشرات الرئيسية على التعافي بعد أكبر انخفاض لها في نحو أربعة أشهر بفعل بواعث القلق المتعلقة بتفشي الفيروس وأثره المحتمل على النمو العالمي.

وزادت العقود الآجلة لبرنت 19 سنتًا بما يعادل 0.3 بالمائة إلى 59.51 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتًا أو 0.6 بالمائة ليسجل 53.48 دولار.

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