النفط يصعد لـ 65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة

المواطن - متابعة

حقق النفط مزيدًا من الصعود فوق سعر 65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، إذ طغت المخاوف من تصعيد جديد محتمل في توترات الشرق الأوسط على ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ومؤشرات أخرى على وفرة الإمدادات.

وبحسب رويترز قال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط : “قد تكون أعمال القتال انتهت في الوقت الراهن، لكن مخاطر الصراع على المدى الطويل لم تنتهِ بأي حال من الأحوال، وفي ضوء ذلك، خطر تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط قائم بشكل كبير جدًا”.

وبحلول الساعة 1155 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعًا 24 سنتًا إلى 65.61 دولار للبرميل، ليتجه صوب أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، بخسائر فاقت الأربعة بالمئة، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتًا إلى 59.67 دولار.

ومازال برنت دون مستواه قبل الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس الإرهابي، قاسم سليماني في الثالث من يناير الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي بواقع 1.2 مليون برميل.

تابعنا على تواصل معنا على