النفط يقترب من 70 دولارًا للبرميل بعد مقتل سليماني

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قفزت أسعار النفط في الأسواق الدولية 4% مباشرة بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مقتل قاسم سليماني، المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية، إثر ضربة جوية على سيارتين كانتا تقلاه وآخرين بالقرب من مطار بغداد.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن سعر النفط قفز بنسبة 4% “بعد مقتل سليماني”.

وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقًا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل 3%.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.8% لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو.

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