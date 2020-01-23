النفط يهبط لأدنى مستوى في 7 أسابيع

المواطن - متابعة

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع، أمس الخميس، إذ نزلت بأكثر من واحد بالمئة بفعل مخاوف من احتمال أن يؤدي انتشار لفيروس يصيب الجهاز التنفسي من الصين لتراجع الطلب على الوقود، إذا أضعف النمو الاقتصادي على غرار تفشٍ لوباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس)، قبل 20 عامًا تقريبًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتًا، أو 1.4%، إلى 62.34 دولار للبرميل، وكانت قد تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الرابع من ديسمبر بعد نزول بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتًا، أو 1.6%، إلى 55.80 دولار للبرميل بعد تراجعها في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الثالث من ديسمبر. وانخفض العقد 2.7%، الأربعاء.

وأودى فيروس كورونا الجديد بحياة 17 شخصًا منذ ظهر في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، وتأكدت نحو 600 حالة إصابة بالفيروس بينها حالات في مناطق بعيدة تصل إلى الولايات المتحدة.

وقال جيه.بي مورجان لأبحاث السلع الأولية في مذكرة “نتوقع صدمة سعرية تصل إلى 5 دولارات (للبرميل)، إذا تطورت الأزمة إلى وباء مثل سارس بناء على تحركات أسعار النفط التاريخية”.

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