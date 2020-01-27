النفط يهوي لقاع 3 أشهر مع تنامي مخاوف الطلب

المواطن - متابعة

تراجعت العقود الآجلة للخام اثنين بالمائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم أمس الاثنين، مع ارتفاع حصيلة وفيات الفيروس التاجي في الصين؛ مما يكبح حركة السفر ويغذي التوقعات لتباطؤ في الطلب على النفط.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 59.32 دولار للبرميل، منخفضًا 1.37 بالمائة بما يعادل 2.3 بالمائة، ومسجلًا أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر، وأغلق الخام الأمريكي على 53.14 دولار للبرميل، بانخفاض 1.05 دولار أو 1.9 بالمائة، وعند أقل سعر منذ الثاني من أكتوبر.

وهوت كذلك أسواق الأسهم العالمية، التي يقتفي النفط أثرها عادة، في ظل تنامي قلق المستثمرين من أزمة آخذة في الاتساع. وشهد الطلب على أصول الملاذ الآمن، مثل الين الياباني وسندات الخزانة، طفرة.

وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس التاجي إلى 81 شخصًا وقررت الحكومة الصينية تمديد عطلة السنة القمرية الجديدة إلى الثاني من فبراير؛ لإبقاء أكبر عدد ممكن من الناس في منازلهم والحيلولة دون مزيد من انتشار الفيروس.

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