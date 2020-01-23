النيابة العامة : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز معاقبة أي شخص إلا بوجود نص قانوني يجرم العمل الذي قام به.

وقالت النيابة في بيان مقتضب لها إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبعد إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة، متوَّجة بتمتع المتهم بكافة الحقوق والضمانات المكفولة شرعاً والمقررة نظاماً.

وأوضحت النيابة العامة أن ذلك وفق المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية.

وفي وقت سابق أوضحت النيابة العامة أن نظام الإجراءات الجزائية راعى ولائحته التنفيذية طبيعة وخصوصية القضايا الجزائية فكفل في هذا الشأن للمجني عليه حق تحريك الدعوى الجزائية الخاصة برفعها أمام المحكمة المختصة مباشرة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام.

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