النيابة العامة : 3 طرق لتلقي شكاوى السجناء والموقوفين

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن كل مكان مخصص للتوقيف أو السجن، وما في حكمهما، يخضع لرقابة وتفتيش النيابة العامة، ويتم تلقي الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن كتابيًا ومشافهةً وإلكترونيًا.

وأوضحت أنه على الفور يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ الموجب النظامي بعد تلقي الشكوى.

وأوضحت النيابة العامة أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.

ويُحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة؛ وذلك وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

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