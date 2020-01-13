الهريفي: الهلال لا يحتاج مساعدة من الحكم والفار!

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم النصر السابق، فهد الهريفي، أن الحكم وحكام الفار ساعدوا الهلال لتحقيق الفوز على الوحدة في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الهريفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا أعتقد بأن الهلاليين العقلاء راضون كل الرضا على ما حدث من الحكم وحكام الفار في مباراة الوحدة فالهلال لا يحتاج من يساعده..!!”.

واختتم نجم نادي النصر السابق تغريداته على “تويتر”، اليوم الاثنين، قائلًا: “ففي الكثير من المباريات وضحت مقولتي الشهيرة (الهلال قوي ولكنك تزيده قوة)..!!!”.

الهلال ضد الوحدة:

وكان حكم مباراة الهلال ضد الوحدة قد تعرض لانتقادات شديدة، بعدما احتسب ركلة جزاء غير صحيحة للزعيم، فيما أكد البعض أن هدفي الأزرق الثاني والثالث كانوا من تسلل.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من نادي النصر.

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