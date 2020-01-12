الهريفي يُوجه لومًا شديدًا لـ مدرب النصر والسبب !

المواطن - محمد سمعه

وجه فهد الهريفي نجم نادي النصر الأسبق، لومًا شديدًا إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك بسبب سياسته الفنية في وضع تشكيل الفريق.

#الديوانيه عبدالكريم الزامل:#فيتوريا مدرب #النصر هذا الموسم "كسول" جدًا ويأخذ إجازات ولم يجد من يحاسبه.. هناك خلل إداري.. هل إدارة #الهلال تعطي إجازات رغم الضغط؟ pic.twitter.com/YvbxzwO6gd — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 11, 2020

وكتب الهريفي عبر حسابه الرسمي في تويتر: “بسأل بس بدون زعل، من الأفضل صالح الشهري ولا عبدالفتاح آدم، في الحالتين الهلال والنصر كان متعادلين، في وقتها في جولة هالأسبوع، فيتوريا لم يُدخل عبدالفتاح ورازفان أشرك الشهري، تعادل الأول وفاز الثاني، من يُجيد قراءة الشوط الثاني ويحسن التغيير والتوقيت، متى فاجأنا بتغيير”.

وفي السياق ذاته، وجه الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل نقدًا لروي فيتوريا بعد تعادل النصر مع الاتحاد يوم الجمعة في الدوري.

وقال الزامل: فيتوريا مدرب النصر هذا الموسم كسول جدًا ويأخذ إجازات ولم يجد من يُحاسبه، هناك خلل إداري، هل إدارة الهلال تعطي إجازات رغم الضغط ؟!.

وفي وقت سابق، وجه عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي رسالة طمأنينة إلى جماهير نادي النصر حول مصير بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وغرّد بغلف عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” قائلًا: إلى جماهير النصر، كل لاعب يدخل الفترة الحرة، ويحتاجه المدرب فثقوا أن الإدارة سوف تتعاقد معه، حرصكم جميل والأجمل الانتظار إلى حين الإعلانات الرسمية، لكل رأيه ويبقى فيتوريا صاحب القرار، هذه معلومة بالمناسبة وليس تكهنات، إن كنتم تثقوا في محبكم فعليكم بدعم الإدارة والمدرب.

جدير بالذكر أن الحارس وليد عبدالله واللاعبين البرازيلي بيتروس وعوض خميس قد دخلوا الفترة الحرة حيث تنتهي عقودهم جميعًا بنهاية موسم 2019-2020.

وكانت جماهير النصر طالبت بعد نهاية مباراة الاتحاد أول أمس الجمعة، برحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى عن صفوف الفريق بسبب قلة مستواه الفني وإهداره للفرص السهلة في مباريات النصر الأخيرة.

كما أبدت غضبها بسبب عدم تحرك الإدارة النصراوية لتجديد عقود بعض من اللاعبين بجانب عدم التحرك لضم صفقات قوية للعالمي.

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