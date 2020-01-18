الهلاليون يفتحون النار على مدير عام القنوات الرياضية والسبب!

المواطن - محمد سمعه

فتحت جماهير نادي الهلال النار على غانم القحطاني مدير عام القنوات الرياضية السعودية، وذلك بسبب سوء الإخراج التلفزيوني والنقل التلفزيوني لمباريات الهلال بالأخص على حد قولهم، بجانب عدم كفاءة الإخراج التلفزيوني في نقل الحالات التحكيمية التي تخص الفريق الهلالي.

ودشن جمهور الهلال عبر تويتر وسم ” غانم يعبث بالهلال أبعدوه” وذلك تعبيرًا منهم عن غضبهم الشديد وذلك بسبب عدم وجود حيادية في الإخراج التلفزيوني بجانب عدم عرض الحالات التحكيمية التي يتعرض فيها الهلال للظلم التحكيمي.

وكان الإعلامي تركي العجمة أبدى غضبه الشديد من الأسلوب المتبع من تقنية الـVAR في المباريات حيث قال في إحدى حلقات برنامج ” كورة”: أتمنى إلغاء تقنية الـVAR ليس لها أي فائدة وتُثير الجدل واللقطات تتغير والوضع يُصبح أسوأ.

وأضاف تركي العجمة: أتمنى لو يتم إلغاء التقنية وتُصبح اللقطات التحكيمية اجتهاداً من الحكم مثل السابق.

يذكر أن العديد من النقاد الرياضيين مثل عبدالرحمن الفريح وعادل الملحم انتقدوا استفادة نادي الهلال من الأخطاء التحكيمية بمباراة الاتفاق التي أُقيمت أول أمس الخميس في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما سخر عبدالعزيز بغلف عضو النصر الذهبي من فوز الهلال على الاتفاق بمساعدة تقنية الـVAR قائلًا عبر حسابه في تويتر: فاري يا فاري يا مدلع جاري.

يذكر أن الحكم المصري السابق سمير محمود عثمان قال بعد مباراة الهلال ضد الاتفاق: إنه كان يستوجب على الحكم بوبي مادين طرد اللاعب علي البليهي مدافع الهلال بعد ارتكابه مخالفة ضد أحد لاعبي الاتفاق.

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