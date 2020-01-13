الهلال الأحمر يعلن أسماء المقبولين بالبرنامج التدريبي
لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية

الهلال الأحمر يعلن أسماء المقبولين بالبرنامج التدريبي

2020/01/13
الساعة 11:36 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن موعد استكمال إجراءات التسجيل والقبول للبرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الصحية) (الدفعة الثانية ).

ودعت هيئة الهلال الأحمر المقبولين للحضور مصطحبين معهم التالي:

* الهوية الوطنية
* أصل المؤهل العلمي مع الصور للمطابقة
* بطاقة التسجيل والتصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (الأصل -صورة)
* عدد (2) صورتين شخصية مقاس 4*6
مع ضرورة أن توضع جميع الأوراق في ملف
علماً بأنه سيتم استقبال المقبولين مبدئياً لمدة يومين
يوم الأربعاء – الخميس بتاريخ 20 – 1441/5/20/21هـ الموافق 15/16 يناير 2020 م
وذلك في الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً
بمقر هيئة الهلال الأحمر السعودي – طريق الملك فهد – الرياض – حي الصحافة – القاعة الرئيسة بالدور الأرضي .

وأضافت الهيئة أن من لم يحضر لإنهاء إجراءات التسجيل وتوقيع العقود خلال تلك الفترة فإنه لا يحق له طلب الالتحاق بالبرنامج .

* للاستفسار /الاتصال 0114533308
تحويلة /13400-13405

 للاطلاع على الأسماء ( اضغط هنــا ).

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