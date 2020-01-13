الهلال الأحمر يعلن أسماء المقبولين بالبرنامج التدريبي

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن موعد استكمال إجراءات التسجيل والقبول للبرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الصحية) (الدفعة الثانية ).
ودعت هيئة الهلال الأحمر المقبولين للحضور مصطحبين معهم التالي:
* الهوية الوطنية
* أصل المؤهل العلمي مع الصور للمطابقة
* بطاقة التسجيل والتصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (الأصل -صورة)
* عدد (2) صورتين شخصية مقاس 4*6
مع ضرورة أن توضع جميع الأوراق في ملف
علماً بأنه سيتم استقبال المقبولين مبدئياً لمدة يومين
يوم الأربعاء – الخميس بتاريخ 20 – 1441/5/20/21هـ الموافق 15/16 يناير 2020 م
وذلك في الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً
بمقر هيئة الهلال الأحمر السعودي – طريق الملك فهد – الرياض – حي الصحافة – القاعة الرئيسة بالدور الأرضي .
وأضافت الهيئة أن من لم يحضر لإنهاء إجراءات التسجيل وتوقيع العقود خلال تلك الفترة فإنه لا يحق له طلب الالتحاق بالبرنامج .
* للاستفسار /الاتصال 0114533308
تحويلة /13400-13405
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