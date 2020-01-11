الهلال ضد النجم الساحلي .. الساحليون يقلبون الطاولة بفوز ثمين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال ضد النجم الساحلي التونسي، أمس السبت، بفوز النجم بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019- 2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الهلال ضد النجم الساحلي بضغط كبير من قبل الفريق السوداني، الذي سعى لإحراز الهدف الأول واستغلال سيطرته في المباراة.

وتمكن اللاعب وليد حميد من إحراز الهدف الأول في مباراة الهلال ضد النجم الساحلي عند حلول الدقيقة الحادية والثلاثين للفريق السوداني، وسط اعتراضات من لاعبي النجم لاعتقادهم بوجود حالة تسلل.

ولم يستثمر الفريق السوداني تقدمه في مباراة الهلال ضد النجم الساحلي، حيث ارتكب اللاعب عمر بهالدين لاعب الهلال خطأ قاتل وأحرز هدف التعادل لنادي النجم الساحلي بمرماه عند حلول الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد النجم الساحلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد النجم الساحلي، تراجع أداء الفريق الهلالي؛ مما أعطى الفرصة لفريق النجم للبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

ومن خطأ في دفاعات بطل السودان، نجح اللاعب إيهاب المساكني في إحراز الهدف الثاني لفريقه التونسي بمباراة الهلال ضد النجم الساحلي في الدقيقة الحادية والسبعين لتنقلب المباراة رأسًا على عقب.

وشهدت مباراة الهلال ضد النجم الساحلي طرد الحارس مكرم بديري حارس نادي النجم الساحلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني بعد لمسه للكرة خارج حدود منطقة الـ18.

وأصبح رصيد نادي النجم بعد الفوز في مباراة الهلال ضد النجم الساحلي تسع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الهلال عند ست نقاط.

وقبل إقامة مباراة الهلال ضد النجم الساحلي، تعادل النادي الأهلي المصري مع فريق بلاتينيوم الزيمبابوي ظهر السبت بنتيجة هدف لكل فريق، حيث سجل للأهلي المهاجم مروان محسن بالدقيقة الثانية والخمسين من عمر المباراة.

تابعنا على تواصل معنا على