الهلال والأهلي .. والفوز الثامن في دوري محمد بن سلمان
خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ11

الهلال والأهلي .. والفوز الثامن في دوري محمد بن سلمان

2020/01/07
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي اليوم المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والأهلي

ويسعى الهلال والأهلي للظهور بشكل مميز خلال مباراة اليوم، وخطف الثلاث نقاط، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري، أملًا في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وانتزاع الصدارة منه.

ولعب الزعيم 11 لقاء قبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مرة واحدة، ليجمع 24 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض الراقي 12 لقاء قبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، وحقق الفوز في 7 مواجهات أيضًا، وتعادل مرتين وخسر 3 لقاءات، ليحصد 23 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تسجيل 34 هدفًا، واهتزت شباكه 12 مرة، قبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، فيما أحرز لاعبو الراقي 23 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

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