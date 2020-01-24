الهلال والنصر بين الخامس والثامن في كأس القادة السعودي

المواطن - مروة نبيل

تُقام، اليوم الجمعة، مباريات تحديد المراكز في بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، ويطمح الهلال والنصر تحقيق الفوز؛ واحتلال مركز متقدم.

وخسر الهلال والنصر خلال الجولات الماضية، ليلعبا مباريات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن، حيث يواجه الزعيم فريق ريد ستار الصربي، فيما يُلاقي العالمي نظيره زينيت بطرسبورج الروسي.

وفي مباراتي المربع الذهبي بمنافسات كأس القادة السعودي للناشئين، يلعب سبورتنغ لشبونة مع جينك البلجيكي، فيما يواجه أتلتيتكو مدريد الإسباني فريق فيترول كونستانتا الروماني.

وكان الهلال قد خسر بالأمس ضد زينيت بطرسبورج بنتيجة 3/2، فيما تلقى فريق النصر هزيمة ثقيلة أمام جينك البلجيكي بثمانية أهداف دون رد.

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