الهلال يتفوق على الأهلي في مواجهات يناير

المواطن - مروة نبيل

يتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الأهلي خلال مواجهات الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في شهر يناير.

الهلال ضد الأهلي

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي اليوم المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الزعيم في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة عن الراقي صاحب المركز الرابع من 12 لقاء، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم.

الهلال يتفوق

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج مباريات الهلال ضد الأهلي في شهر يناير، حيث تواجها 4 مرات، نجح الزعيم في تحقيق الفوز في 3 لقاءات، وخسر مرة واحدة.

وفاز الهلال على الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عام 2009 بهدف سجله كريستيان ويلهامسون، وتغلب الزعيم على الراقي في 2010 بنتيجة 3/1، سجلها ويلهامسون، ياسر القحطاني وتياغو نيفيز، ونجح حسن الراهب في هز شباكه.

وتمكن الأهلي من الفوز على الهلال في الدوري السعودي للمحترفين عام 2012 بهدف دون رد سجله عماد الحوسني، واستعاد الزعيم نغمة الانتصارات على الراقي في شهر يناير عام 2014، وفاز بهدف ناصر الشمراني.

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