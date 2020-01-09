الهلال يجد صفقة بديلة لـ فواز القرني ويهدد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في إيجاد صفقة بديلة للحارس فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان نادي الهلال اهتم بالتعاقد مع حارس مرمى في يناير بسبب كثرة أخطاء الحارس عبدالله المعيوف، حيث وضع الهلال أنظاره على ضم فواز القرني، لكن يبدو أن الاتحاد لن يُفرط في حارس مرماه.

وقال الإعلامي حمود القحطاني: إن الهلال وجد البديل حيث أصبح قريبًا من ضم الحارس محمد الربيعي حارس الأهلي بعد الاتفاق معه.

يذكر أن محمد الربيعي يشارك حاليًا مع المنتخب السعودي الأولمبي ببطولة كأس آسيا 2020 تحت 23 عامًا، والمقامة حاليًا في تايلاند.

وقد يتضرر الأهلي برحيل الحارس محمد الربيعي خاصة أن الأهلي يبحث عن إيجاد حارس جيد لتعويض إصابة حارسه الأساسي محمد العويس مع الحارس الآخر ياسر المسيليم.

وكان الهلال أعلن أول أمس الثلاثاء عن تعاقده مع اللاعب مدالله العليان لاعب نادي التعاون لمدة ثلاثة مواسم، حيث سينضم رسميًا للفريق الهلالي بداية من موسم 2020-2021.

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