الهلال يخسر بثلاثية ضد زينيت في كأس القادة السعودي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الهلال ضد زينيت الروسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم، بخسارة الزعيم بنتيجة 3/2.

وبدأت مباراة الهلال ضد زينيت الروسي بشكل سريع، ونجح الزعيم في التقدم من ركلة جزاء عند الدقيقة 23 عن طريق عبدالله رديف، وظهر لاعبو الأزرق بشكل مميز في الشوط الأول الذي انتهى بتقدمهم بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أحرز مصعب الجوير الهدف الثاني للأزرق، قبل أن ينتفض لاعبو زينيت الروسي، ونجحوا في تقليص الفارق عند الدقيقة 48، وسجلوا التعادل في الدقيقة 57.

وتمكن الفريق الروسي من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 74، لتنتهي مباراة الهلال ضد زينيت بهزيمة الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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