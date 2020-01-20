الهلال يخشى رحيل هذا اللاعب

المواطن - محمد سمعه

بدأ المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إرسال طلبه إلى إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل حول ضرورة شراء اللاعب صالح الشهري بصورة نهائية من نادي الرائد.

ويقدم صالح الشهري مستوى مميزاً مع النادي الهلالي منذ الانضمام له في صيف 2019 قادمًا من نادي الرائد على سبيل الإعارة مقابل مليوني ريال.

ووسط أقاويل بأن صالح الشهري سيقترب من الرحيل عن الهلال بعد نهاية الموسم الجاري، ذكرت تقارير صحافية أن المدرب لوشيسكو طالب إدارة الهلال بفعل أي شيء من أجل الإبقاء على صالح الشهري للموسم المقبل.

ويأتي اهتمام لوشيسكو بالإبقاء على صالح الشهري، كونه البديل المناسب للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، إضافة إلى هبوط مستوى المهاجم السوري عمر خربين مؤخرًا.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن الهلال مهتم بضم المهاجم العراقي مهند علي ليكون خليفة المهاجم عمر خربين الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي في يناير.

وأكدت تقارير بالفترة الحالية على أن نادي الدحيل لم يعد يرغب في التفريط في مهند علي وسيُفرط في لاعب آخر؛ مما يعني أن الهلال لن يستطيع التعاقد مع المهاجم العراقي خلال يناير الجاري.

وقيل: إن مهند علي سيعمل على الرحيل عن الدحيل للانضمام إلى الهلال؛ رغبةً منه في تمثيل بطل آسيا خلال الفترة المقبلة.

تابعنا على تواصل معنا على