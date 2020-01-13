الهلال يخطط لحرمان النصر من هدفه لمدة 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى حرمان نادي النصر من هدفه بالحصول على أحقية اللعب بملعب جامعة الملك سعود في الرياض عن طريق تمديد التعاقد مع إدارة الجامعة لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وما جعل الهلال يتحرك مسرعًا لحسم هذا الأمر، هو توجه الناقد الرياضي محمد شنوان العنزي بنصيحة في أكتوبر الماضي إلى مجلس إدارة نادي النصر؛ وذلك لحل أزمة معاناة أصفر العاصمة من عدم وجود ملعب له في الرياض.

تغريدة تدفع الإدارة الهلالية على التحرك

وقال العنزي في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: “نصيحة لإدارة النصر، عقد الشراكة بين جامعة الملك سعود ونادي الهلال يدخل عامه الأخير، يجب تقديم عرض أكبر للجامعة والحصول على الملعب فهذا سيكون مريحًا للنادي من صداع النقل والتأجيل”.

ذكريات سارة للهلاليين مع الملعب

بالطبع ملعب الجامعة يرتبط بذكريات سارة مع الهلاليين، كان أبرزها الفوز على نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 9 نوفمبر الماضي على الملعب ذاته في الرياض مما مهد للفريق الهلالي الحصول على اللقب بعد غياب دام 19 عامًا.

وقالت تقارير إعلامية إن إدارة الهلال ستبذل قصارى جهدها خلال المفاوضات مع إدارة جامعة الملك سعود لتمديد التعاقد حول الحصول على أحقية اللعب بملعب الجامعة حتى عام 2023.

وكان عقد شركة “صلة” المستثمرة للملعب انتهى مع جامعة الملك سعود بحلول عام 2020 بعد استمراره لمدة ثلاث سنوات.

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