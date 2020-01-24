الهلال يستهدف ضم مهاجم مونتيري المكسيكي

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأكدت صحيفة futboltotal المكسيكية أن نادي الهلال أبدى اهتمامه بضم مهاجم فريق مونتيري، روجيليو فونيس موري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة المكسيكية وفقًا لمصادرها، إلى أن الأرجنتيني فونيس موري صاحب الـ28 عامًا، يملك أكثر من عرض وقد يُغادر فريق مونتيري في الميركاتو الصيفي، وذلك على الرغم من أنه المهاجم الأساسي.

وأوضحت أن المهاجم الأرجنتيني هو هداف فريق مونتيري وتعشقه الجماهير، ولكنه يرغب في خوض تجربة جديدة، ويمتلك حاليًا عرضًا من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالإضافة إلى عرض الهلال.

ولعب فونيس موري 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونتيري هذا الموسم، وساهم في تسجيل 20 هدفًا، حيث أحرز 18 هدفًا وصنع هدفين، بجانب تألقه في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

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